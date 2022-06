Le Crédit Agricole de la Corse et l’ordre des experts-comptables de Corse resserrent leurs liens

Sourire fendu jusqu’aux oreilles, Jean-Pierre Fabiani ne cache pas son bonheur ce vendredi 17 novembre à l’hôtel Chez Walter de Lucciana. Méthodiquement, le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Corse appose sa signature sur le nouvel accord commercial qui va lier son organisation à la banque insulaire. « C’est un peu comme si nous bénéficions des mêmes avantages que les salariés du crédit agricole », indique Jean-Pierre-Fabiani.



Au programme, des conditions bancaires préférentielles à titre professionnel et privé pour les experts-comptables et leurs collaborateurs. Conditions d’accès à des financements revisitées, tarifs avantageux, l’accord va permettre aux experts-comptables d’agrandir leurs cabinets ou d’en ouvrir un pour les nouveaux venus, avec plus d’agilité. De quoi renforcer également le lien de confiance entre la banque et sa clientèle accompagnée par les experts-comptables de l’ordre régional. « C’est une nouvelle avancée dans nos relations avec le crédit agricole de la Corse et cela va permettre de dynamiser l’ordre », s’exclame son président.



En près de 30 ans, le métier d’expert-comptable a su attirer sur l’île. « Nous étions 43 en 1990, aujourd’hui nous avons plus que triplé là où sur le continent, le nombre de nos confrères a un peu moins que doublé », précise Jean-Pierre Fabiani. En 2022, l’île compte 176 experts-comptables et près de 800 collaborateurs de cabinet. Ils accompagnent autour de 20 000 acteurs économiques du territoire. « Et c’est bien là qu’est l’enjeu », lance Jean-Pierre Guillou, le directeur général du crédit agricole de la Corse. « Il ne s’agit pas d’un accord de pacotille. En tant qu’acteur du développement économique de la Corse, nous devions accompagner les experts-comptables qui y œuvrent aussi au quotidien », ajoute-t-il.



En plus des conditions bancaires avantageuses pour les experts-comptables, les deux partenaires commerciaux vont s’atteler à organiser des actions sur le territoire. La première d’entre elles se déroulera sur le campus formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) à Borgo, le 21 et 22 juillet 2022. « Ces journées de l’expertise-comptable et des commissaires aux comptes permettront de mettre en lumière nos métiers », conclut Jean-Pierre Fabiani.