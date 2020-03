Le Coronavirus circule activement en Balagne en particulier sur L'Ile-Rousse

"L’augmentation des cas positifs ou du nombre de personnes présentant des symptômes de Covid-19 signalée par la surveillance des médecins du territoire, met en évidence une circulation active du virus en Balagne, en particulier sur Ile-Rousse" signale l'ARS dans son communiqué.

"Afin de casser les chaînes de transmission à partir des sujets positifs ou symptomatiques, il importe que les habitants appliquent de manière très stricte les mesures barrières" ajoute l'agence régionale de Santé.



Mesures barrières

- Rester confinés à domicile en ne sortant que pour les sorties de première nécessité.

- Se laver les mains très régulièrement

- En présence de symptômes (fièvre, toux, diarrhée…) et pour éviter la transmission au sein de votre famille, isolez-vous et contactez rapidement votre médecin traitant par téléphone ou le Centre d'Accueil Balagne Covid-19 au 06 40 47 94 14. Ne vous rendez pas dans votre cabinet habituel. En cas de difficultés/détresse respiratoires, composez le 15.



A savoir :

- Besoin d’un médicament pour un traitement habituel ? Appelez votre pharmacie qui pourra renouveler votre ordonnance et vous indiquer la marche à suivre pour récupérer vos médicaments.

- Pour calmer vos douleurs ou faire baisser votre fièvre, seul le paracétamol est recommandé. Ne prenez pas d’anti-inflammatoires

- Des systèmes de livraison de courses ont été mis en place par certains supermarchés. Contactez-les par téléphone pour en connaitre les modalités.

- Vous êtes une personne âgée isolée ? Contactez votre mairie pour obtenir de l’aide.