Le Conservatoire de de musique Henri Tomasi s'installe à Corte

« Je suis heureux et fier qu’aujourd’hui nous concrétisions avec le Conseil exécutif de Corse et le Conservatoire un projet ancien, réclamé depuis de nombreuses années. Un projet mis en avant comme une nécessité indispensable pour le centre Corse et surtout pour Corte. C’est la preuve que lorsqu’il y a une volonté politique partagée, mise en oeuvre, au point de vue de sa concrétisation, par les services à al fois du Conservatoire et par les services de la commune sous la direction de son DGS Eric Boistard, qui a effectué un remarquable travail, et que l’on décide que l’on met des moyens, on arrive à concrétiser les projets extrêmement important pour la ville, pour l’Université de Corse », a souligné le Dr Xavier Poli, maire de Corte. Le projet d’installation du Conservatoire de Corse à Corte va concourir à la diffusion et à l’enseignement de la musique, « et notamment de la musique traditionnelle, avec en particulier l’enseignement de l’instrument emblématique de notre cité, à savoir la mandoline ».



Le projet va également permettre de créer une synergie entre tous les acteurs que sont la commune, la CdC, le Conservatoire, l’Université de Corse ainsi qu’avec l’ensemble des associations. L’engagement réciproque des parties prenantes de ce projet a été finalisé à travers la signature d’une convention qui sera mise en oeuvre dès les jours qui viennent. Des réunions de travail sont d’ores et déjà programmées pour adopter une méthode de travail efficace.

Depuis plusieurs mois donc les différentes parties travaillent à la mise en place de ce projet pour « que nous mettions en place, pour une année au moins, les prémices de ce que pourrait être l’implantation véritable d’une antenne du Conservatoire Henri Tomasi de musique, d’art dramatique et de danse », a ensuite indiqué Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la Culture, du Patrimoine, de l’Education et de la Formation avant de rappeler que « dans le cadre de la convention tripartite que nous avons signer entre l’Université de Corse et le Rectorat, nous travaillons aussi au développement de nouvelles formations comme un diplôme d’Etat de musique traditionnelle proposé par le Conservatoire ». L’objectif est donc véritablement de mettre en place cette antenne d’ici une année, après un galop d’essai et des initiations auprès des élèves des écoles primaires de la ville. Une antenne qui répond à trois enjeux principaux qui sont l’enseignement, la transmission et la professionnalisation. « Nous espérons qu’à l’issue de cette année, Corte fera partie prenante de l’entité Conservatoire Henri Tomasi au même titre que Bastia et Ajaccio », a conclu Antonia Luciani.



Jennifer Gamet-Rossi, directrice du Conservatoire, a ensuite rappelé que les actions qui seront menées année le seront en milieu scolaire, sachant également que les antennes de Bastia et Ajaccio viendront « croiser leurs chemins ici tous les mois pour permettre aux Cortenais de découvrir les activités du Conservatoire ».