Le Conseil municipal des jeunes d'Ajaccio au secours des Restos du cœur

LES RESTOS DU CŒUR DE CORSE DU SUD 2A

Ancien Entrepôt CODEC face stade 20167 – Mezzavia

Site : https://ad20a.restosducoeur.org/ Tél. 04 95 25 81 30

Le Conseil Municipal des Jeunes a, en effet, organisé une grande collecte caritative au profit de l’antenne Ajaccienne des Restos du Cœur. Elle s'est déroulée, avec succès, ce samedi sur la place Campinchi de 9h30 à 13 heures.Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) qui a lancé un appel à la solidarité auprès des particuliers et des entreprises pour les aider à se relever de cette épreuve a été entendu.On se souvient que l'entrepôt des Restos situé à Mezzavia, a été touché de plein fouet par la vague d’inondations qui a déferlé sur ce quartier le 11 juin dernier. Leurs stocks de denrées alimentaires, mais aussi tout leur matériel électrique (frigo, congélateurs, informatique ...) ont été endommagés lors de ces intempéries.a été touché de plein fouet par la vagueL’objectif de cette grande collecte était donc de récupérer des denrées alimentaires non périssables : pain, pâtes, riz, conserves de viandes et de poissons, conserves de légumes, légumes secs, conserves de fruits, confitures, compotes, chocolat, biscuits, lait...C'était pour les Restos du cœur de collecterdes produits d’hygiène (savons, gel douche et shampoing, brosse à dent, dentifrice...) et des produits pour bébé (lait de croissance, couches et produits d’hygiène...).Mais l'opération de solidarité n''est pas terminée. Si ce samedi matin place Campinchi elle a obtenu l'écho escompté auprès du public ajaccien les entreprises peuvent également faire des dons en matériel en contactant directement l’association.---