Le Cercle Athlétique Ajaccien a soufflé ses 50 bougies

Fondé par Alain Le Moal le 14 octobre 1969, le CAA, Cercle Athlétique Ajaccien fête cette année ses cinquante printemps. L’occasion pour le Maire, Laurent Marcangeli et l'équipe municipale de réunir responsables et adhérents du club afin de célébrer en leur compagnie cette anniversaire.

Le premier magistrat de la cité impériale à rappelé l’importance de vie sportive pour la ville et ses habitants. Il a également salué la qualité du Cercle Athlétique Ajaccien ainsi que l’implication de ses licenciés et le travail des entraineurs et dirigeants qui expliquent certainement la longévité de ce club sportif. Présents lors de cette cérémonie, André Giraud, président de la Fédération Française d’Athlétisme s’est vu remettre symboliquement la médaille de la ville d’Ajaccio. Ce dernier avait également réservé une surprise au Maire en lui offrant le maillot de l’équipe de France d’Athlétisme à son nom. A ses côtés, Michel Huertas, le président du CAA a pris la parole avec beaucoup d’émotion.



« C’est un moment fort important pour un club. Nous saluons la mémoire d’Alain Le Moal, notre fondateur auquel nous rendons hommage chaque année ave mémorial. Le club remercie la municipalité qui nous soutient régulièrement pour l’organisation de nos manifestations sportives et sur laquelle nous pouvons compter. Cinquante années d’histoire sportive, ce n’est pas rien. Je souhaite au club une belle continuation, j’espère que nos plus jeunes athlètes pourront à leur tour faire un discours et célébrer le centième anniversaire de notre Cercle Athlétique Ajaccien »

La cérémonie s’est achevée autour d’un verre de l’amitié entre membre du club et élus dans le salon Napoléonien de la Mairie d’Ajaccio.