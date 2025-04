"Le Catenacciu était la seule chose qui pouvait sauver mon âme" : un pénitent de Sartène se confie sur ce moment qui a changé sa vie

« J’ai eu l’impression de renaître une deuxième fois »



Puis, comme le veut la tradition, le mardi de la Semaine Sainte, l'homme entre au couvent Saint-Damien de Sartène, pour une retraite de quatre jours. « C’est ce que j’ai trouvé le plus important dans toute la démarche », affirme-t-il. Placé à l’isolement dans une cellule, il ne rencontre personne durant cette période dédiée à l’introspection. « Je suis reclu avec de quoi lire. Ma cellule est située dans un étage fermé dont je ne peux pas sortir. La seule chose que j’ai le droit de faire c’est d’ouvrir ma porte pour faire ma toilette dans une salle de bains attenante. Pour me déplacer j’ai une clochette qui me permet de signaler ma présence pour que les sœurs s’effacent si elles se trouvent à proximité. Sinon, j’ai uniquement le droit d’ouvrir ma porte après que l’une des sœurs soit venue me déposer le repas du soir et se soit éloignée », se remémore-t-il, « On pourrait imaginer que cette retraite est une période longue, mais pas du tout, cela passe très vite. Cela permet vraiment de se remettre en question, de faire le vide, de réfléchir à son parcours en reprenant sa vie du début. Quand on est tout seul, on arrive à remonter à des faits qui passeraient inaperçus ».



Après avoir effectué ce travail de réflexion, le vendredi dans l’après-midi il s’attend à recevoir la visite du curé de Sartène pour la confession. Mais il apprend quelques heures avant que c’est en réalité un curé belge qui s’acquittera de cette mission. « Même si j’avais une confiance totale en le curé de Sartène, quelque part cela me gênait de lui confesser tous mes péchés. Cela m’a rassuré que ce soit quelqu’un que je ne reverrai plus qui recueille ma confession. Nous avons longuement discuté et il m’a absous de mes péchés. C’est déjà une grosse partie du processus de pénitence qui est faite à ce moment-là. Je me sens immédiatement libéré d’un poids, je me sens vidé., et j'ai l’impression de renaître une deuxième fois. Je sens que je vais pouvoir commencer une nouvelle vie, que je ne vais plus m’incriminer et me culpabiliser vis-à-vis des raisons pour lesquelles j’ai demandé à faire pénitence », s’émeut-il.



La prière comme force



À la fin de la confession du pénitent, il est 18 heurs. L’heure de la procession approche. Le curé de Sartène vient alors lui déposer une valise dans laquelle l’homme trouve la tunique rouge, la cagoule et le cordon. « On l’appelle l’habit de lumière », explique-t-il, « C’est une tenue qui se passe de pénitent en pénitent. Et l’enfiler a une symbolique encore plus forte pour moi, car mon arrière-grand-père avait lui aussi été un pénitent ». Une heure plus tard, on vient le chercher pour le conduire à l’église Sainte-Marie. « Je commence à avoir une énorme pression car on traverse la ville et je vois il y a énormément de monde partout », livre-t-il. Mais plus que cette foule massée autour de la place Porta dans l’unique objectif d’assister à la procession dont il sera l’élément central, l’homme commence également à paniquer car respirer dans cette cagoule seulement percée d’étroites fentes à la place des yeux s’avère très compliqué.



Quand il arrive dans la nef de l’église, il voit cette croix qu’il connait bien déjà placée sur l’autel. Il est alors agenouillé à ses côtés et à l'aune du stress qui continue de monter, il sent déjà que les prochaines heures ne seront pas faciles. « La position dans laquelle je suis est très inconfortable et je sais qu’il va falloir que je reste sans bouger jusqu’au départ de la procession prévue 2h30 plus tard. De plus, je suis en surpoids, j’ai déjà mal au dos et aux jambes et je commence à me demander comment je vais pouvoir ensuite faire la procession. À partir de ce moment-là je rentre en prière pour me donner la force de faire pénitence. Cela m’aide énormément. Je récite chapelet sur chapelet dans ma tête et j’arrive à tenir grâce à cela », se rappelle-t-il.« Jusqu’au moment où j’entends le bruit des chaines que l’on décroche au fond de l’église ». Ce bruit qu’il a invariablement entendu chaque Vendredi Saint dans les ruelles de Sartène lui donne des frissons. « On m’attache ces chaines vers 21h. Une demi-heure plus tard, c’est le départ de la procession. On me relève, on me fait avancer au milieu de la nef, et on me pose la croix sur le dos ». Aujourd’hui encore il revit cette scène avec précision. Ressent à nouveau dans sa chair les quelques 33 kg de cette croix, beaucoup plus lourds à porter qu’il ne pensait. « Elle me cisaille l’épaule. J’essaye de trouver la meilleure position possible. On m’aide à la changer d’épaule pour la mettre sur ma droite. Et comme je ne suis pas très grand, je m’aperçois que lorsque je la soulève elle continue à toucher par terre. Je me dis que cela va être d’autant plus difficile », souffle-t-il.



Puis vint le premier pas. Et ces chaines attachées à sa cheville pèsent aussi bien plus lourds qu’il ne l’imaginait. « Je suis déséquilibré à la première marche et je me rends compte que j’ai déjà des difficultés à traverser l’église avec la croix et les chaines. Mais je vis cela comme un rêve, je me demande si je suis réellement là, si je ne suis pas dans un coma quelque part en train de tout imaginer. J’ai du mal à faire la part des choses sur la véracité de ce que je suis en train de vivre ». Une sensation troublante qui lui permet malgré tout d’avancer et d’arriver aux portes de l’église qui s’ouvrent devant lui. « C’est le moment le plus intense. Sur la place, les chants commencent. J’entends monter le Perdono mio Dio que je connais par cœur. C'est très émouvant. Mais je suis dans un autre monde, dans une espèce de bulle. Je ne vois rien, j’entends juste les chants et je me laisse guider ».