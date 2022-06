Le Cap Corse précurseur de la régulation des locations saisonnières

Premier objectif visé : récupérer la taxe de séjour due qui se perd dans la nature en raison d’absence de déclaration, volontaire ou non, de certains propriétaires. Elle sera désormais payée automatiquement sur les plateformes de location. « On s’est aperçu qu’il y avait beaucoup de locations de courtes durées mais que les recettes de la taxe de séjour ne suivaient pas forcément », indique Patrick Sanguinetti. Le manque à gagner, en s’inspirant d’autres exemples comme le Pays Basque qui met en place le même dispositif, pourrait être de 40 % de la recette totale de la taxe de séjour. « Elle s’élève à 180 000 euros par an environ », précise le président de la communauté de communes.



Soit 72 000 euros. La somme pourra entièrement être reversée à l’office de tourisme intercommunal qui s’en servirait pour faire la promotion du territoire et des autres offres d’hébergements. Comme les hôtels, les gîtes et les campings qui sont assujettis à la taxe de séjour. « Cela évite une concurrence déloyale entre les locations de particuliers et les professionnels du tourisme », estime Ange-Pierre Vivoni, maire de Siscu.