Le "Café des Platanes" et la Corse pour la chanson secrète de Michel Fugain

Le "Café des Platanes" à L'Ile-Rousse, si cher à nos regrettés Cyprien et "Mimi" Luciani a été mis à l'honneur ce samedi 11 janvier en prime time sur TF1.

Le célèbre établissement de la place Paoli a en effet servi de décor pour l'émission de " La chanson secrète" consacrée à notre Balanin de cœur Michel Fugain, résidant en bordure de littoral sur la commune de Corbara toute proche de l'Ile-Rousse.

Le chanteur, qui vit une grande partie de l'année en Corse, a pour habitude de s'arrêter à la terrasse du "Café des Platanes", pour y boire un café et rencontrer ses amis, d'où cette idée de TF1 de reconstituer le décor de celui-ci, pour la surprise à Michel Fugain.

Ce dernier a accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser, en allant s'installer dans un fauteuil.

Après quelques longues secondes angoissante, Michel Fugain a enfin pu découvrir cette surprise qui n'était autre que l'un de ses tubes "Tout va changer ce soir", interprété par Victoria Sio, Shimen Badi, le Groupe "Arcadian" et une chorale insulaire avec Alain, Thomas, et l'Eredi.



Une séquence émotion qui touchait de plein fouet l'artiste qui a trouvé le bonheur sur son île de beauté dont il est un des plus grands ambassadeurs.