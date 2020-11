Le Cabinet Médical Avancé anti-covid a rouvert ses portes à Bastia

Le Cabinet Médical Avancé (CMA) anti-covid a rouvert ses portes à Bastia depuis le 2 novembre dernier. Si pendant la première vague il était situé dans les locaux de la Maison des quartiers sud de Lupinu, pour ce nouveau confinement le CMA a pris ses quartiers à l’Hôpital de Falcunaghja.

Situé dans l’algeco gris à quelques mètres de l’entrée principale du centre hospitalier, la structure permet de recevoir sur rendez-vous des patients présentant les symptômes propres au Covid-19 afin de les diagnostiquer et de les orienter.





Une prise de rendez-vous nécessaire en amont

Mais avant de pouvoir bénéficier de ce dispositif entièrement gratuit, il existe une marche à suivre simple et des conditions à remplir. Seuls les patients présentant des symptômes légers de la Covid-19 sont acceptés. Cependant même si le patient présente ces symptômes il ne pourra pas se rendre directement à la structure. Il lui faudra avant cela appeler le Samu au 116 117 ou au 15 afin d’être orienté vers le CMA par un médecin régulateur. Il est aussi possible de prendre rendez-vous directement au 0495591832. La structure qui est ouverte du lundi au vendredi de 17h à 20h n’accueille donc que sur rendez-vous pour éviter tout phénomène de marée humaine et de longue file d’attente sur le site de l’Hôpital.



Une fois le rendez-vous obtenu le patient sera examiné par des infirmiers qui prendront tous les renseignements nécessaires à leur prise en charge avant d’effectuer un éventuel test PCR. Il sera ensuite reçu par le médecin qui, après auscultation, décidera de le diriger vers l’unité de soins adéquate ou de le renvoyer chez lui si son état est bénin.





Des soignants libéraux qui ne comptent pas leurs heures

L’algeco, qui appartient à l’hôpital de Bastia est mis gratuitement à disposition des médecins et infirmiers libéraux qui y officient. Ces derniers sont tous volontaires et effectuent cette garde sur leur jour de repos, de congés et/ou en plus de leurs consultations habituelles.

L’objectif ? Aider à fluidifier le flux de patients aux urgences et dans les salles d’attente des médecins de ville pour éviter toute surcontamination.





Désengorger les urgences et les salles d’attente des médecins de ville

Le docteur Alain Murie qui est de garde ce vendredi (13 novembre) avoue que la semaine n’a pas été très chargée au CMA. Selon lui « la situation a changé depuis le premier confinement. La médecine de ville est mieux adaptée à la gestion de la Covid-19, les gens vont plus chez leur médecin traitant qu’au premier confinement ». Un manque de communication est aussi évoqué quant à la réouverture de cette structure dédiée. Selon le médecin, les gens ne sont pas assez informés et continuent de se rendre chez leur médecin traitant alors que le CMA a été créé dans le but d'effectuer des consultations médicales pour les patients ayant des symptômes légers de la Covid-19 afin d’éviter qu’ils se retrouvent dans les salles d’attente des cabinets médicaux, exposant ainsi les autres patients à un risque de contamination.







Infos ++

Le CMA est ouvert du lundi au vendredi de 17 à 20 heures et toutes les consultations sont gratuites. Toutefois, il est possible de prendre rendez-vous tout au long de la semaine en appelant le Samu au 116 117 ou au 15 ou bien le 0495591832.