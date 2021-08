Le Bastiais Tony Viacara en lice au championnat de France de photo sous-marines

Sous l’égide de la FFESSM, Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins, ce championnat existe depuis 1980 et se déroule chaque année sur différents sites des côtes françaises. «C’est la 1ère fois que j’y participe» souligne Tony Viacara. «C’est François Scorsonelli, organisateur et président de la commission photo-vidéo à la FFESSM qui m’a convaincu d’y participer». Si la compétition ne démarre que jeudi 26, notre Bastiais sera sur place dès ce samedi, en repérage. «Ce championnat se dispute par équipes de 2 et mon binôme, Franck Vannucci, un bastiais aussi, me rejoindra mercredi. Il sera en charge du timing des plongées, et je n’aurai à me concentrer que sur les prises d’images ».



Les 21 équipes en lice concourront sur deux jours, en 2 manches de 3 heures et sur 2 sites. Les plongeurs auront à disposition deux bouteilles de 15 litres chacune et pourront descendre jusqu’à 40 m de profondeur maximum. Chaque concurrent devra remettre au jury 6 images sur 6 thèmes différents : 2 photos d'ambiance, une ambiance faune mobile, une macro poisson, une macro non poisson et une photo rapprochée sur un thème donné. Après délibération des membres du jury, tous des professionnels de la photo, les résultats seront proclamés dimanche 29.





Une préparation de plusieurs semaines

Ce championnat, Tony Viacara, le prépare avec son binôme depuis plus d’un mois. «Les entraînements ont consisté notamment en réglages de mon matériel. J’emmène avec moi un caisson grand angle et un caisson macro. Je profite de vos colonnes pour remercier le club Corsica Sub qui m’a beaucoup aidé lors de mes entraînements. J’avoue avoir, et sans mauvais jeu de mots, beaucoup de pression car je suis un compétiteur, un gagneur et là le niveau sera très relevé avec de grosses pointures. Mais cela me fera aussi une belle expérience ». Tony partira ensuite le 14 octobre en Indonésie, dans l'archipel des Raja Ampat, près de la côte nord-ouest de la Nouvelle-Guinée, à la rencontre de nombreuses espèces rares : requins, baleines, anémones...

Puis direction la basse Californie et enfin les grottes sous-marines du Yucatan au Mexique.