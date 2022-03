Le Bastiais Hugo Boigeol-Baggioni, champion de France de Pancrace

Ces championnats de pancrace et submission faisaient suite à ceux de ce mois de mars en kick boxing et muaythai. En lice au palais des sports de Corbeil Essonnes, Hugo Boigeol-Baggioni, Maxime Delugré et Quentin Murati du KTP Scola de Bastia/Furiani.



Le Pancrace se définit comme une discipline ultime car ses adeptes doivent connaître et être capable de mettre en place toutes les techniques de combat, qu’il s’agisse de combat debout ou au sol. Le pratiquant doit être capable de travailler debout sur plusieurs distances, connaître les projections et diverses amenées au sol et le travail au sol. Hugo Boigeol qui vient de fêter ses 20 printemps est tombé tout petit, à 6 ans, dans la marmite « Sport pieds/poings », fils de l’ancien champion d’Europe de Kick Boxing Fred Boigeol, aujourd’hui responsable du KTP Scola à Furiani. S’il a débuté le sport par le rugby, à Bastia, Hugo a vite rallié la salle de sport de son papa à l’époque au Ring Bastiais. Aujourd’hui spécialiste du Pancrace et du MMA il collectionne les titres : 8.

Dernier en date, celui de Champion de France de Pancrace Classe A ( -77 kg) conquis magnifiquement samedi dernier en banlieue parisienne. « Du kick je suis passé au Pancrace et au MMA car c’est encore plus complet. C’est de la boxe, de la lutte et des phases au sol » déclare H. Boigeol.





Un KO expéditif

« En finale, Hugo était opposé à Laurent Provenzo de Marseille » explique Fred Boigeol son entraineur. « Le combat était prévu en 2 rounds de 5 minutes mais Hugo a été expéditif, réalisant à la 15ème seconde un High Kick de la jambe avant, mettant son adversaire KO ». (voir la vidéo).



Cet exploit permettait à Hugo Boigeol de recevoir une nouvelle ceinture de champion après celles glanées depuis 2015 dans différentes disciplines. Le voici aujourd’hui aux portes du monde professionnel mais le jeune homme veut prendre son temps. « Certes j’ai une grande envie de devenir professionnel mais à tout juste 20 ans je préfère acquérir encore un peu plus d’expérience chez les amateurs. En Pro c’est déjà une autre préparation car les rounds sont plus longs ». Son entraineur de père est sur la même longueur d’onde : « On pourrait lui faire prendre dès aujourd’hui une licence pro. Mais je pense qu’il a encore de gros challenges à relever chez les amateurs, qu’il peut étoffer son palmarès national et international voire intégrer l’équipe de France. Il est jeune, il a bien le temps de devenir pro. Il a tous les atouts pour réussir car il est sérieux, appliqué, bien placé, bon techniquement et là c’est l’entraineur qui parle, pas le père. Il ne faut pas se presser, je le protège en ne brusquant pas les choses ».





Hugo Ambassadeur sportif de la CdC

Récemment Hugo a été nommé « Ambassadeur Sportif de la Corse 2022/2023 par la Collectivité de Corse. « C’est un grand honneur pour moi. J’ai pour mission de présenter et d’inciter les jeunes à faire du sport. Ainsi je me rends, entre autres, dans les établissements scolaires pour en parler ». En attendant les prochaines échéances, avec en avril et mai des galas de MMA sur le continent, Hugo enseigne au sein de son club. « J’ai passé mes diplômes d’entraineur BMF 1, 2 et 3 et j’assiste les cours des petits ou des grands ». Le KTP créé par Fred Boigeol est un club reconnu dans le monde du MMA et du Pancrace. En 2019, il a récolté pas moins de 11 titres « Hélas le COVID nous a tués » déplore Fred. « Mais le club repart bien de l’avant. Pour preuve lors de ces championnats de France de pancrace, en cadet – 60 kg, Maxime Delugré, 14 ans, s’est imposé en demi et puis en finale, ramenant sur l’ile un nouveau titre pour notre Team. Dans les règles du Submission, en classe B Quentin Murati s’est octroyé une belle médaille d’argent, de même que Hugo qui a dû céder en finale toujours en classe A face à son adversaire Ivan Bostan. Si le KTP obtient de bons résultats tant en Corse que sur le continent il le doit à l’ensemble du club, à ses entraineurs, à ses licenciés, à ses partenaires qui sont à ses côtés comme la CdC et la CAB. Je n’oublie pas la présidente Béatrice Boigeol Baggioni qui fait un gros travail au quotidien et qui exerce aussi en tant que préparatrice mentale, c’est une histoire de famille et de passion qui nous a amenés à former de nombreux combattants amateurs et professionnels qui n’ont eu cesse de hisser le Pancrace et le MMA insulaire depuis 15 ans au plus haut niveau. Rendez en avril et en mai pour la suite dans les règles du MMA » conclut F. Boigeol.