Le 30e Tour de Corse LV Overseas à l'heure européenne

Trois décennies déjà que le Tour de Corse à la voile, aujourd'hui LV Overseas, fréquente les eaux insulaires et pour le compte du 30e anniversaire, l'épreuve portée par le Yacht Club de Bonifacio va être plus que jamais sous les feux de la rampe en servant de support au championnat IRC du Vieux Continent.

Tout commencera ce mardi par une première série de régates sous les falaises, avant une deuxième journée le lendemain selon le même scénario. Une entame qui verra ces régates, d'un coefficient 1, permettre d'engranger de précieux points dans cette première partie du Championnat d'Europe et qui surtout va précéder, de belle manière, le vote du sens de course mercredi soir en haute ville. Les équipages auront à choisir entre un départ par la côte Ouest ou bien par la côte Est. Les conditions de vent qui vont jalonner la fin de semaine autour de la Corse seront déterminantes.

Au terme de ce vote du sens de course, le lendemain la flotte s''élancera jeudi à midi sous les falaises pour un périple de 250 milles sans escale.

Une cinquantaine de voiliers sera en présences avec parmi les skippers des grands noms habitués des grandes épreuves internationales à l'image de Sidney Gavignet ou bien encore Kito de Pavant, sans oublier les meilleurs skippers insulaires comme le Balanin Manu Santelli habitué du Tour de Corse avec 24 participations à son actif. Un périple autour de la Corse de coefficient 2.5 qui sera sans doute décisif dans l'attribution du titre de Champion d'Europe dont le précédent avait été attribué en Irlande l'année dernière.

Les équipages auront jusqu'au dimanche 12 octobre à midi pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il y aura bien entendu en jeu le succès en temps réel mais aussi en temps compensé. Pour rappel le record du Tour de Corse appartient toujours à Lionel Péan à bord du VOR en 25h57'05''.