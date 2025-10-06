Le 30e Tour de Corse LV Overseas à l'heure européenne

Trois décennies déjà que le Tour de Corse à la voile, aujourd'hui LV Overseas, fréquente les eaux insulaires et pour le compte du 30e anniversaire, l'épreuve portée par le Yacht Club de Bonifacio va être plus que jamais sous les feux de la rampe en servant de support au championnat IRC du Vieux Continent.
Tout commencera ce mardi par une première série de régates sous les falaises, avant une deuxième journée le lendemain selon le même scénario. Une entame qui verra ces régates, d'un coefficient 1, permettre d'engranger de précieux points dans cette première partie du Championnat d'Europe et qui surtout va précéder, de belle manière, le vote du sens de course mercredi soir en haute ville. Les équipages auront à choisir entre un départ par la côte Ouest ou bien par la côte Est. Les conditions de vent qui vont jalonner la fin de semaine autour de la Corse seront déterminantes.
Au terme de ce vote du sens de course, le lendemain la flotte s''élancera jeudi à midi sous les falaises pour un périple de 250 milles sans escale.
Une cinquantaine de voiliers sera en présences avec parmi les skippers des grands noms habitués des grandes épreuves internationales à l'image de Sidney Gavignet ou bien encore Kito de Pavant, sans oublier les meilleurs skippers insulaires comme le Balanin Manu Santelli habitué du Tour de Corse avec 24 participations à son actif. Un périple autour de la Corse de coefficient 2.5 qui sera sans doute décisif dans l'attribution du titre de Champion d'Europe dont le précédent avait été attribué en Irlande l'année dernière.
Les équipages auront jusqu'au dimanche 12 octobre à midi pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il y aura bien entendu en jeu le succès en temps réel mais aussi en temps compensé. Pour rappel le record du Tour de Corse appartient toujours à Lionel Péan à bord du VOR en 25h57'05''.
Olivier de Turckheim (président du comité de course) "il y a une vraie compétence sur le Tour de Corse"
Habitué des courses de haut niveau Olivier de Turckheim a évoqué cette édition 2025 et sa présence pour la première fois sur le Tour de Corse: " mon rôle sera de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et surtout de valider les épreuves dans ce format particulier qu'est un championnat d'Europe qui se déroule en deux temps avec tout d'abord demain et mercredi des parcours construits et des parcours côtiers et puis jeudi le Tour de Corse en lui-même. On aura donc tous les formats, du court, du semi-long et du long. Le bateau et l'équipage qui remporteront seront complets et capables de bien passer l'ensemble des formats".
Un rôle prépondérant à plus d'un titre: "Quand on a 50 bateaux sur l'eau ce n'est pas une petite course, il est clair qu'un président de comité de course c'est comme un arbitre de foot au milieu du terrain, on le scrute mais on n'est pas là pour faire forcément l'unanimité mais pour faire pencher la balance du bon côté. On est très complémentaire avec le directeur de course Gilles Chiorri".
Sa première vision du Tour de Corse est plus que positive pour cet habitué des grands rendez-vous de la voile: "La première réflexion qui m'est venue à l'esprit c'est qu'il y a beaucoup de compétences sur cette épreuve car, à l'évidence, on a à faire à des gens qui connaissent bien le milieu de la régate et c'est un avantage énorme. On trouve une équipe de bénévoles qui se connaît depuis longtemps et là aussi c'est très appréciable".
