Le 2e tome des « Enfants de Pandora » de Jean-Louis Pieraggi arrive en librairie

« Les enfants de Pandora- l’ancien chemin » fait suite au tome 1 : Les enfants de Pandora - L'étoile de la mer mais les deux tomes sont parfaitement indépendants.Un double roman en fait puisqu’on retrouve ainsi Stella la naturaliste pour de nouvelles aventures avec son amie archéologue Ghjulia mais aussi deux autres héros, beaucoup plus anciens. Les deux héroïnes poussées par une mystérieuse intuition vont se rendre au cœur de l'Alta Rocca sauvage pour percer les secrets d'un site archéologique énigmatique. En parallèle, Jean-Louis Pieraggi nous transporte au Néolithique sur ces même sentiers dans les pas de Koriu et Joakim.Au fil des pages sur ce même chemin, les frontières entre l’espace et le temps se font de plus en plus minces, les destins se croisent. Un véritable roman initiatique, qu’on ne lâche plus une fois en main, très joliment illustré, porté par des valeurs écologiques, où la nature est reine et déesse, pour adolescents, passionnés d’histoire, d’aventure, de mythologie, de la Corse, amoureux de littérature de tous âges. Jean-Louis Pieraggi est agent de l’Office de l’environnement de la Corse, chargé de la sensibilisation auprès du jeune public et le roman est d’ailleurs coédité par l’Office.