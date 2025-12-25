Le Bastiais Paul François Tedeschi remporte le Main Event du PokerStars Open Cannes

Charles Monti le Jeudi 25 Décembre 2025 à 19:55

Originaire de Bastia, Paul François Tedeschi s’est imposé face à 1 202 joueurs au Main Event du PokerStars Open Cannes. Vainqueur du heads-up final, il décroche le titre et un gain de 195 700 euros, confirmant un peu plus son statut parmi les figures majeures du poker français