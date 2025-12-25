Le Bastiais Paul François Tedeschi remporte le Main Event du PokerStars Open Cannes

CorseNetInfos
le Jeudi 25 Décembre 2025 à 19:55

Originaire de Bastia, Paul François Tedeschi s’est imposé face à 1 202 joueurs au Main Event du PokerStars Open Cannes. Vainqueur du heads-up final, il décroche le titre et un gain de 195 700 euros, confirmant un peu plus son statut parmi les figures majeures du poker français



Paul François Tedeschi, joueur originaire de Bastia, s’est imposé au Main Event du PokerStars Open Cannes en venant à bout d’un plateau de 1 202 participants. Cette victoire lui vaut le titre de champion de l’épreuve principale ainsi qu’un gain de 195 700 euros.
En finale, Tedeschi a dominé le face-à-face décisif face au Russe Nikolai Mamut, ce dernier repartant avec 122 410 euros pour sa deuxième place.

Disputé sur un buy-in de 1 100 euros, le tournoi a récompensé les 175 premiers joueurs. Le prizepool total a atteint 1 153 920 euros, dépassant la garantie initiale fixée à un million d’euros, portée par une forte affluence.

À l’issue de son succès, le joueur corse a confié sa satisfaction tout en soulignant son expérience des grandes compétitions : s’il a envisagé la victoire en abordant la dernière journée en position de chipleader, il explique rester prudent face aux projections, une approche forgée par plus de dix années de tournois au plus haut niveau.
Avec désormais plus de 4 millions de dollars de gains cumulés en tournois live, cette performance lui permet d’intégrer le Top 20 de la All Time Money List France, confirmant sa place parmi les références du poker français.
Le PokerStars Open Cannes, qui clôturait le calendrier des événements live PokerStars 2025, s’est tenu du 16 au 21 décembre au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.




