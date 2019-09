Le 2e REP de Calvi a fêté son patron, l'archange Saint Michel

10 heures ce dimanche matin. Les compagnies du 2e Régiment Étranger de Parachutistes sont rassemblées autour de la voie sacrée, alors que la Musique de la Légion Étrangère aux ordres du chef de musique Emile Lardieux se dirige en musique à son emplacement et que la foule très nombreuse prend place.

Aux ordres du lieutenant-colonel Lancelot Dampierre, le régiment présente les armes lorsque le colonel Christophe de La Chapelle remonte la voie sacrée et passe les troupes en revue.

Puis, arrivent les autorités civiles et militaires pour le salut au drapeau. Parmi elles: Le Général de corps d'Armée Eric Bellot des Minières, ancien chef de corps de corps du 2e REP, aujourd'hui à la tête de la11e DP, le Générale de brigade Denis Mistral, commandant la Légion Étrangère, Ange Santini, Maire de Calvi, François Ravier, préfet de Haute-Corse, le Général Tony Mouchet, commandant la Légion de Gendarmerie de Cprse, Pierre Guidoni, Maire de Calenzana, Etienne Suzzoni, Maire de Lumio...

A son tour, le Général Bellot des Minières passait les troupes en revue, avec à ses côtés le Général Mistral et le Colonel Christophe de La Chapelle.

La cérémonie se poursuivait par une remise de décoration, dont celle de la Légion d'honneur, remise au récipiendaire par le Général Puga, Grand Chancelier de la Légion d'honneur.

Les généraux, chef de corps et anciens chefs de corps se présentaient ensuite au pied du Monument More Majorum, pour un dépôt de Gerbe à la mémoire de tous les légionnaires tombés pour la France.

Dans son ordre du jour, le Général Eric Bellot des Minières rendait hommage à tous ceux tombés au combat, à tous ceux qui ont donné leur vie à la France, soulignant au passage leur Fidélité à la parole donnée, avant de saluer tous ces combattants engagés sur divers théâtres d'opérations et d'encourager ceux qui dans quelques semaines aux ordres du colonel Christophe de La Chapelle marcheront sur les pas de leurs anciens en terre africaine.

Le "Patron" de la 11e DP égrenait les noms des militaires du 2e REP disparus, non sans souligner celui de Richard Gillot, ancien du REP, compagnon de "Nini" Luciani disparu brutalement ces derniers jours.

Il poursuivait en félicitant les décorés du matin "récompensant leur engagement remarquable au service de la France? Vous êtes les dignes héritiers des hommes des troupes d'assaut "

Et concluait:

Au moment du grand saut que Saint-Michel vous inspire la force du juste, qui s'oppose au mal. Sachez demander le courage d'affronter l'institut, la tourmente et la bagarre et soyez fiers de partir au combat pour le succès des armes de la France. More Majorum".



A l'issue de la prise d'armes, les troupes défilaient sous les applaudissements alors que dans le ciel, les premiers parachutistes effectuaient des sauts en automatique, suivi de ceux des paras en chute libre.

Une réception marquée par une remise de médaille à Mme Jeannine Maraninchi (voir par ailleurs) suivait au Parc Baumont.