Le 16e Salon des Créateurs de Calvi renoue avec le succès

Ce samedi 27 novembre 2021 et ce jusqu'à ce dimanche soir artisans et créateurs, professionnels et amateurs avaient installé leurs créations dans le gymnase du collège pour la 16ème édition du Salon des Créateurs de Calvi.36 exposants suggéraient ainsi avant Noël, de très nombreuses idées de cadeaux à glisser sous le sapin.Créé grâce à Jackie Samouilhan, instigatrice des vides-greniers de la région depuis plus de 20 ans, que cette manifestation est devenue, au fil des années, un des événements incontournables de la vie calvaise. Et même après une édition blanche, exposants et visiteurs étaient encore et toujours au rendez-vous."Nous avons été heureux de recevoir à nouveau du public au cours de ce week-end pour cette 16ème édition du Salon des Créateurs. Et cette année, nous remercions particulièrement la sablière de Balagne qui nous a aidé pour toute la logistique de l'organisation", souligne Jackie Samouilhan.Le salon c'était donc l'occasion de faire connaître des créateurs, professionnels ou amateurs, et de découvrir leurs différents talents. " Ils venaient de toute la Balagne et tout était local, et fait main".Mais ce salon des créateurs plus qu'un lieu où l'on pouvait faire quelques emplettes, c'est encore avéré être avant tout un lieu de rencontres et de partage. et où l'on célèbre l'amitié entre les nombreux artisans, qui y reviennent chaque année." C'est la même équipe, qui grandit d'une année sur l'autre, nous sommes tous réunis et bien évidemment ça crée des liens, de la bonne humeur et surtout de l'amitié. C'est un joyeux moment haut en couleurs".Dominique Clavau, qui tenait le stand d'Axou Confiseries. confirmait. " C'est plaisant de retrouver tous les amis, cette ambiance."Quant à Hélène, 89 ans de Lisula qui était sans aucun doute la doyenne de l'événement, avec son stand de pièces tricotées, ce nouveau rassemblement fut surtout l'occasion de revoir des amis qu'elle n'avait plus vu depuis le confinement, elle se disait heureuse, d'avoir, enfin, pu revenir au Salon des Créateurs".