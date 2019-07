LazArtRock à Ajaccio : la première expo-concert rock insulaire

Parmi les artistes exposants présents se trouvaient :

Eric Buggea - photographe

Journaliste à Corse Matin, chroniqueur musical pour le supplément Settimana, photographe amateur et musicien "très/trop/vachement/désespérément approximatif" selon ses propres dires.

Insta : https://www.instagram.com/_buge_/?hl=fr





Faustine Poingt - photographe

Faustine est une jeune photographe de 21 ans. Faustine est spécialisée dans les photos d’enfants et d’adolescents, et de famille autour desquelles son travail s’articule.

Insta : https://www.instagram.com/faustinepoingt/?hl=fr

Site : https://faustinepoingt.com/



Antoine Barrières - photographe

Fondateur de l’agence Annakin, Antoine est un photographe immersif, humaniste et privilégiant le noir et blanc.

Antoine organise le vernissage de sa prochaine exposition le 8 juin au Tavagna Club à Talasani.

Site : https://www.agenceannakin.com/

Fb : https://www.facebook.com/agenceannakin/

Insta : https://www.instagram.com/agence_annakin/?hl=fr



Melissa Pieraggi - graphiste, artiste-peintre

Melissa est une jeune artiste-peintre de 25 ans. Peinture, graphisme, collage, Melissa axe cette première exposition sur son travail sur toile et nous permet de découvrir son univers si particulier.

Insta : https://www.instagram.com/melisart.graphique/?hl=fr



Christine Grébert – artiste peintre

Issue de l’école des Beaux-Arts de Dunkerque et arrivée en Corse il y a 15 ans, son travail de peinture repose principalement sur la couleur et les paysages. Christine est présidente de l’Associu Cutese, association d’art et d’artisanat et donne des cours d’art plastique à des adultes.

Web : http://www.associu-cutese.com



Marielle Bastaert – artiste Tatoueuse Pierceuse

Pseudo : Mademoiselle Germaine. Âgée de 25 ans, utilise le tatouage comme moyen d’expression propre. Après s’être formée sur le continent, elle est revenue en Corse et exerce dans le salon Inchjostru, à Mezzavia.

Fb : https://www.facebook.com/mllegermaine/

Insta : https://www.instagram.com/mademoiselle_germaine_tattoo/?hl=fr



Coralie Moncho – Artiste Tatoueuse

Pseudo : Mushu. Toute jeune femme de même pas 20 ans, originaire de Draguignan,

Coralie pratique son art dans le salon Inchjostru, à Mezzavia, dont elle apprécie particulièrement l’ambiance familiale.

Insta : https://www.instagram.com/mushu.tattoo/?hl=fr



Les concerts étaient animés par Soul Revenge

D’origine bastiaise, le groupe emmené par la voix de Gwladys est un habitué des live,

il sillonne les scènes corses depuis quelques années. Le 1er album de Soul Revenge,

« Life » est sorti en décembre 2018 pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans.



Shangri-La

Les ajacciens de Shangri-La ont grapillé quelques minutes de leur tournée promotionnelle de l’album « Trouble Maker » pour faire escale au Lazaret retrouver leurs fans. Actualité brûlante pour ce groupe en 2019 qui enchaîne tournée, émissions TV et radios mais aussi préparation du 2e album.



The G

On ne présente plus les deux frères de Calenzana. Dorénavant bien implantés sur la scène rock nationale, ils voyagent de salles (Olympia, Gibus, Le Réservoir, La Boule Noire...) en festivals (Printemps de Bourges, MaMa Festival, Mains Square, Download Festival etc...). Dernièrement en première partie de Yarol Poupaud, ils posent leurs valises à Ajaccio le 6 juillet pour conclure la première soirée du LazArtRock.