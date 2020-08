Lavatoghju : inauguration du four à pain et honorariat à Rodolphe Santelli

Il y avait foule ce dimanche à 17 heures sur la place du village où était inauguré le four à pain communal entièrement rénové.

Après la bénédiction de ce four dont le dôme a été réalisé par Franck Olivier de Cassanu, présent lors de cette inauguration, c'est le père Olivier Marie du couvent de Corbara qui procédait à la bénédiction.

Puis Francescu Croce, Meru di Lavatoghju prenait la parole pour souhaiter à tous la bienvenue et remercier de leur présence Gilles Simeoni, président de l'Exécutif de Corse, Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, représentant le sous-préfet Florent Farge,empêché, de nombreux élus et personnalités des corps constitués, représentantes de l'Office de l'Environnement de Corse et autres personnalités présentes, avant de poursuivre et de parler du projet d'aménagement paysager de Piazza Sopr'a Torra comportant le four à pain.





D'un coût total de 100 000€ financé par l'Office de l'Environnement (Collectivité de Corse) à 60%, l'État (DETR) à 20% et la commune à 20% (fonds propres), l'opération participe de la volonté de sauvegarde du Patrimoine et d'amélioration du cadre de vie des municipalités successives.

" Pour tous ceux qui me connaissent bien, ils ne seront pas surpris, encore moins étonnés, si je vous dit qu'il m'est plus aisé de d'écrire une poésie que de faire un discours.

Alors, j'ai écrit une poésie pour l'occasion et si vous permettez je vais vous la faire partager" ajoutait Francescu Croce.

Cette poésie intitulée " U lamentu di u fornu", nous aurons l'occasion de vous la faire découvrir dans une autre édition.

Avant que le ruban tricolore ne soit coupé, hommage était rendu à Rodolphe Santelli avec la lecture, par les femmes du conseil municipal Valerie Guillerez, Matie-Lou Prudenti et Paolina De la Rossat de "l'Acte de reconnaissance de la commune" à Rodolphe Santelli.

" Né le 22 septembre 1958 à Lavatoggio, Rodolphe-Toussaint Santelli a été maire du 20 mars 1983 au 23 mai 2020. Au cours de six mandats et 37 années de service public, il a œuvré, sans discontinuer, à l'accomplissement de progrès essentiels. Avec clairvoyance et dévouement.

Gardien du territoire, en prise directe avec les réalités du terrain, à la tête de conseils municipaux novateurs, Rodolphe Santelli a conduit les nombreuses réalisations qui, inscrites dans le sol, sont la preuve visuelle d'une gestion soucieuse de l'intérêt général.

La commune lui doit : la solution au problème de l'alimentation et de la distribution d'eau potable, ainsi que de l'assainissement; le cadre scolaire offert aux familles par le regroupement pédagogique intercommunal (RPI); le désenclavement du bas du hameau de Croce; la construction et le revêtement de chemins ruraux et vicinaux ; la restauration des deux églises, de la confrérie, des chapelles et d'autres bâtiments; la création de logements sociaux; le pavage des rues et ruelles; les aménagements d'espaces paysagers, telle la place de l'église ; l'ouverture de sentiers de randonnée; une nouvelle mairie; un jardin d'enfants; un jeux de boules; et la reconstitution du four à pain que, ce même jour, nous inaugurons. Avec lui.

E, apertu dipoi tant'anni stu solcu, oghjè, è piu che mai quellu di tutt'i Lavatughjnchi.

Alors comme la Nation qui, par arrêté du préfet de la Haute-Corse, lui confère le titre de maire honoraire de Lavatoggio, u Cunsigliu municipale e tutt'a populazione di Lavatoghju ricunniscente sprime a Rodolfu Santelli a so gratitudine affetuosa, dont ce présent, une montre-souvenir, gravée à son nom, portera témoignage à chaque instant du quotidien".

U 16 aostu 2020 - U Meru di Lavatoghju Francescu Croce" .



Frédéric Guglielmi rendait également hommage à Rodolphe Santelli: " A la demande de la municipalité, le titre de maire honoraire a été conféré à Monsieur Santelli par arrêté du 8 juillet 2020 signé par Monsieur le Préfet de la Haute-Corse".

Le représentant de l'État rappelait ensuite la brillante carrière de Rodolphe Santelli et les réalisation que l'on lui doit dans le village, jusqu'à cette rénovation du four à pain inaugurée ce jour et ce lieu dont il est viscéralement attaché. Il citait ensuite les nombreux maires qui nous ont quittés mais aussi ceux toujours en exercice qui sont de ces maires de la lignée de petites communes ancrées dans le monde rural. Tous avaient en commun l'amour indéfectible de leur commune, un dévouement sans faille dans l'exercice de leur mission, se dévouant entièrement aux autres en donnant le meilleur d'eux-mêmes.

"Vous êtes également, Monsieur Santelli, très attaché aux valeurs fondamentales de notre île et aux valeurs qui constituent les fondements de la République".



Le ruban tricolore coupé, les invités pouvaient s'approcher du four et apprécier le bonne odeur du pain chaud fabriqué par la famille Salvatori.