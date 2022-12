Laurent Mariotte pose son micro à Venzolasca, pour un programme spécial Corse avec Patrick Fiori

C'est sous le soleil et entre deux rangées de clémentiniers que Laurent Mariotte a finalement décidé de poser sa table et son micro. De l'avis général, "difficile de trouver un meilleur cadre" pour enregistrer une émission radio. "À la base, on n'avait même pas prévu de s'installer dehors, mais Laurent a proposé, et finalement ça s'est fait", s'amuse un assistante de production. Il faut dire que le lieu s'y prête. Car pour son programme hebdomadaire dédié aux saveurs du palais, le journaliste d'Europe 1 s'est arrêté, ce jeudi, dans l'exploitation des Vergers de Suarone, à Venzolasca, propriété de Stéphane et Kylian Gigon, producteurs de clémentines de père en fils. Un choix tout à fait logique pour une émission exceptionnelle, construite autour de cet agrume qui fait la renommée de la Corse hors des frontières de l'île.



Du côté de Laurent Mariotte et de son équipe, ce déplacement fait plutôt figure d'exception dans un calendrier habituellement centré sur la capitale. "La plupart des enregistrements sont faits en studio, à Paris. Récemment, on a un petit peu bougé, notamment pour une émission sur le vin. Mais ça reste rare. Là, comme on avait décidé de parler de la clémentine corse, on s'est dit que c'était logique d'y venir." Toute l'équipe, composée de 15 personnes, a donc entrepris un voyage express dans la journée de jeudi.