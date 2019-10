Laurent Marcangeli a présenté le bilan financier de son mandat

A l’aube de la nouvelle campagne électorale qui s’annonce, la majorité municipale dresse son bilan qu’elle souhaite présenter aux Ajacciens. Laurent Marcangeli et son premier adjoint Stéphane Sbraggia ont donc désiré commencer par l’aspect financier.

Lors de la précédente campagne des promesses avaient été faites en la matière à la population et des objectifs avaient été fixés. A l’heure de faire les comptes, le maire est satisfait des avancées financières :

« Nous nous étions engagés à un certain nombre de choses tout en garantissant de ne pas augmenter la fiscalité. La chose n’a pas été aisée puisqu’à ce moment-là nous ne savions pas que les dotations seraient baissées. Pour la commune d’Ajaccio cette baisse a été de 11 millions d’euros. Pourtant, nous sommes heureux de dire que nous avons réussi à ne pas impacter les impôts des ajacciens tout en réalisant un grand nombre d’investissements avec un total de 111M€ ».





L’exercice a donc été périlleux mais il s’explique notamment grâce à des économies et des orientations stratégiques. En effet, le bilan fait état d’une baisse du train de vie de la mairie de 3M€ avec la création d’une direction des affaires européennes et internationales en chargées, entre autres, de recherche de financements européens. Il a fallu également travailler sur une réduction des emprunts dits « toxiques » qui a généré une économie de 2,7M€ sur quatre années.

« Nous avons dû faire des choix, souligne le premier adjoint Stéphane Sbraggia. Tout d’abord revoir les frais internes de manière plus judicieuse. En effet, le secteur administratif était trop fourni tandis que le secteur technique manquait de personnel. Nous avons donc rééquilibré cela. Ensuite nous avons dénoncé le contrat QPark. Cela a permis à la ville de ne pas dépenser 17M€ pour assumer ce contrat et de conserver par la même occasion notre patrimoine avec nos quais napoléoniens. Nous avons également réfléchi en terme de logique en favorisant l’accès au logement tout en trouvant de nouvelles recettes. Ainsi, Ajaccio a décidé de taxer les résidences secondaires. Nous avons également travaillé avec des partenaires comme la CAPA, la Collectivité de Corse ou le Département pour partager les charges d’investissement et de fonctionnement de nos infrastructures puisque ces dernières ne sont pas uniquement à destination des ajacciens comme le Palatinu, le Palais Fesch, etc ».





La majorité municipale dresse donc un bilan positif en améliorant sa capacité à payer les dettes à court terme, à savoir son fond de roulement qui est passé de – 5M€ à + 4,5M€. Par ailleurs, durant ce mandat, la Ville annonce des recettes de fonctionnement en augmentation avec une baisse des dépenses, ce qui a généré de l’épargne à hauteur de 2,3M€ qui aurait pu monter à 4M€ s’il n’y avait pas eu la baisse des dotations de l’État.

Laurent Marcangeli et son équipe se sont donc dit heureux de ce bilan malgré les difficultés. Pour savoir ce que les futurs candidats présenteront comme programme pour la suite, il faudra patienter jusqu’en janvier. Le maire sortant a d’ailleurs annoncé qu’il présenterait dans un même temps sa nouvelle liste.