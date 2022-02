Laurent Marcangeli : « je voterai pour Emmanuel Macron »

Je vais dire les choses très clairement, je voterai pour Emmanuel Macron. S’il est candidat, bien entendu. Je n’ai pas voté pour lui au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 et je n’ai pas la même formation politique qu’Emmanuel Macron et que tous ceux qui sont aujourd’hui membres de La République en Marche (LREM). D’ailleurs, lorsque j’ai quitté Les Républicains (NDLR : en février 2018), je n’ai pas adhéré à LREM car je ne me retrouvais pas totalement dans le climat de ce parti politique. Ceci étant dit, j’ai voté pour lui au deuxième tour, et il y avait dans sa campagne électorale un certain nombre d’éléments qui me séduisaient, sans pour autant m’amener à franchir le pas dès le premier tour, parce que je me posais la question de savoir s’il allait passer aux actes. Parmi ces questionnements, il y avait celui du dépassement : cette volonté de dépasser un certain nombre de poncifs de la vie politique française. Juste après son élection, Emmanuel Macron a nommé Édouard Philippe, cela a été une première démonstration de cette volonté de dépassement. Et cela ne s'est pas produit qu’au niveau du casting, mais aussi dans le cadre des idées, qui donnent corps à des actes, des résultats.