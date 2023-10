Laure Giappiconi (membre du jury Arte Mare): «Un festival de cette envergure est très important pour la Corse »

Formée à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), Laure Giappiconi s'illustre en privilégiant les projets artistiques auxquels elle contribue activement, souvent dès la phase d'écriture. Récemment, elle a marqué les esprits en jouant dans "Un été comme ça" de Denis Côté, présenté en compétition officielle à la Berlinale 2022, et dans "À mon seul désir" de Lucie Borleteau, où elle a également apporté sa touche au scénario. Ce dernier film a été projeté lors de Cine Donne à Bastia en mars dernier. De plus, elle écrit des spectacles, des performances et des films. Lauréate dans l'écriture, son premier roman, "Et d'abord le regard," a été publié en mai 2021 aux Éditions Anne Carrière.

Laure est également membre d'un collectif qui, le 6 octobre, publie le livre "Hold-Up 21" aux Éditions Anne Carrière. Dans cet ouvrage, vingt autrices explorent la littérature érotique pour aborder la sexualité féminine et le désir, le tout accompagné par les photographies d'Abigaïl Auperin, une artiste-photographe. Elle explique avec une pointe de regret et de satisfaction : "Je ne pourrai pas être présente à cette sortie puisqu'ici à Bastia." Elle ajoute : "C'est vraiment une joie pour moi d'être à Bastia depuis le temps que j'entends parler de ce festival. C'est vraiment une fierté d'être membre du jury et de pouvoir assister à l'ensemble du souffle du festival. C'est vraiment important qu'il y ait un festival de cette envergure sur l'île avec cette qualité de projection, cette dimension internationale."

Interrogée sur ses thèmes de prédilection, Laure Giappiconi confie : "C'est difficile de répondre à cette question. En fait, j'aime parler de l'humanité, même si cela peut sembler banal. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain sous toutes ses formes. L'art, que ce soit la littérature, le théâtre, le cinéma, peut nous permettre d'explorer la sensibilité de l'autre. Derrière chaque individu se cachent des mondes, des âmes." Une vision humaniste qui transparaît dans son engagement artistique et cinématographique.