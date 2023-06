Lancement d’A Strada Paolina : Un itinéraire culturel et historique sur les traces de Pasquale Paoli

Un enjeu de mémoire

Le premier enjeu est donc mémoriel. « A Strada Paolina est une route qui traverse les siècles. Elle décline plusieurs dimensions mémorielles, culturelles et patrimoniales », commente le président de l’Exécutif. « Il s’agit de se réapproprier des pans entiers de notre histoire collective avec la figure tutélaire de Pasquale Paoli, figure d’une modernité extraordinaire et d’une universalité incontestable. Il n’est pas seulement u babbu di a Patria, mais aussi un visionnaire. Tout ce qu’il a pensé et fait continue d’éclairer, y compris les débats les plus brûlants d’aujourd’hui en termes de démocratie et de séparation des pouvoirs, de liberté religieuse, de constitution écrite, d’égalité entre les femmes et les hommes. Cet héritage parle à la société corse d’aujourd’hui ». Et ce n’est pas sans arrière-pensée politique bien actuelle que Gilles Simeoni évoque la symbolique du couvent d’Orezza : « Dans ses murs, les pères fondateurs de la nation Corse avant Pasquale Paoli se sont réunis pour théoriser la légitimité de la révolte des Corses contre Gènes. C’était une façon déjà extraordinairement moderne de problématiser les enjeux de la démocratie contre l’absolutisme, d’opposer la légitimité du peuple à celle d’un État oppresseur. Donc imaginer que dans ces murs-là, bientôt réhabilités, il y aura des rires d’enfants, des collégiens, des étudiants, une jeunesse qui va se réapproprier cette histoire-là, c’est déjà extraordinaire ! ». Un enjeu éducatif à l’intention des jeunes générations dont se fait l’écho la présidente de l’Assemblée de Corse : « A Strada Paolina porte, à la fois, une visée patrimoniale avec une volonté de réappropriation de notre passé et une visée historique importante parce qu’aujourd’hui, l’héritage historique de la Corse tend parfois à s’effacer, compte tenu des évolutions sociétales. Il s’agit non seulement de commémorer, mais aussi de célébrer l’œuvre de Pasquale Paoli dans différents hauts lieux interreliés par ce parcours. Ensuite, il y a une visée symbolique puisque cette période des révolutions de Corse met en lumière tout l’apport de Pasquale Paoli d’un point de vue universel ».



Un enjeu politique

L’enjeu n’est pas seulement mémoriel et éducatif, il est aussi culturel, politique, civique et global pour Antonia Luciani, la conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine, de l’éducation et de la formation. « Cette Strada Paolina est le premier pas de la commémoration du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, le 6 avril 2025, et constituera un évènement d’envergure. Cette Strada, qui se développera dans les prochains mois, et la stratégie autour de « Pasquale Paoli 2025 » sont à l’image de l’orientation politique patrimoniale et culturelle que nous prônons à la Collectivité de Corse et au Musée de Merusaglia, c’est-à-dire la redynamisation des lieux et des territoires comme celui de la Castagniccia et bientôt du Boziu, du Niolu, du Cortenais. Cet itinéraire patrimonial, historique et culturel autour des lieux de mémoires permettra une connaissance accrue du territoire. L’objectif étant une réappropriation globale du territoire par ses habitants ainsi que la sensibilisation des scolaires à leur histoire, leur culture, leur langue et leur patrimoine ». Cette politique de valorisation culturelle et patrimoniale a pour ambition d’actionner des leviers économiques afin, indique la conseillère exécutive, « de favoriser une économie identitaire, un développement maîtrisé du territoire et un tourisme patrimonial sur le modèle du tourisme durable et responsable. Cet itinéraire pédagogique et touristique permet la mise en valeur d’édifices remarquables avec le triple objectif d’une valorisation touristique, d’une lecture historique et patrimoniale, et d’une dynamisation de l’économie en mettant l’accent sur l’artisanat et les producteurs locaux ».