Label « Alloghiu è Benistà », pour l’opération « Campà inseme I », à la marine de Sant’Ambroghju

La commune de Lumio, conjointement à l’aménageur qui est l'entreprise CTB, se sont vus remettre le label « Alloghiu è Benistà », version corse du label « Habitat et qualité de vie », concernant l’opération « Campà inseme I », à la marine de Sant’ Ambroghju.





Dès son investiture, la municipalité de Lumiu s’était lancée le défi de répondre aux besoins problématiques des familles locales en matière de logement.

Elaboré en partenariat avec l’aménageur CTB, désigné après appel d’offres et garant de compétence et neutralité, ce projet de lotissement résidentiel, s’y attèle.

Les futures habitations sont proposées à des prix très inférieurs aux prix du marché ,sur la commune très prisée de Lumiu.

Répondant à des critères de mixité sociale, de qualité paysagère et architecturale et sécurisé par des clauses de résidence principale et anti-spéculatives précises , sa conception fait la part belle à l’engagement écologique (espaces verts, énergie photovoltaïque, gestion de l’eau optimisée).





Pour l’octroi de ce label « Alloghiu è Benistà », l’évaluation réalisée par le groupe SOCOTEC, dont la réputation n’est plus à faire, portait entre autres sur tous ces critères.

La note exceptionnelle de 905 points sur 1000 a été octroyée à ce projet urbanistique novateur et exemplaire, dont la réalisation débutera prochainement.