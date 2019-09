Label 5 étoiles pour le Squash Loisirs de l'Ile-Rousse

Dans le but de récompenser les écoles de squash en France et tout le travail des bénévoles qui oeuvrent au développement de la discipline auprès des jeunes, l'Institut de Formation de la Fédération Française de Squash vient d'attribuer un label à 82 associations.

Ce label est décerné en cinq niveaux (une étoile à cinq étoiles) selon 10 critères : nombre de licenciés de l'école de squash, l'encadrement, le passage de tests EFS avec remise de diplôme et médaille, la participation aux compétitions jeunes, l'approche mini-squash, la participation aux compétitions fédérales jeunes, le nombre de jeunes inscrits sur liste ministérielle, la participation à la vie fédérale jeune, la formation de jeunes officiels au seins du club, les scolaires.

Parmi les lauréats de cette saison, nous retrouvons 5 clubs récompensés du Label 5 étoiles. Parmi eu, le Squash Loisrs de l'Ile-Rousse.



Ce Label est une juste récompense pour ce club qui depuis plus de 20 ans forme des jeunes et obtient des résultats tout simplement exceptionnels, tant au niveau régional, national ou international, avec des garçons comme "Toto" Romieu, Tristan Mebarek, Melissa Mebarek, Lily Romieu, Noemie Ledrich, Loic Malherbe, Jean-Charles Deleplanque et bien d'autres encore.

" Bien évidemment, c'est grande fierté pour notre petit club, qui fait partie des 5 meilleurs clubs de France sur les 82 labellisés par la FFS cette saison. Un grand Bravo à tous les enfants enfants et notre équipe d éducateurs au top." commente Jean-Louis Guidoni, président du club qui à l'image du coach Xavier Romieu et de toute l'équipe des éducateurs ne ménage pas son temps, au service du club.

Profitons de l'occasion pour dire que L'école de squash redémarre demain mercredi. Les inscriptions sont ouvertes.