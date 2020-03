La voiture d'un adjoint incendiée à Prunelli-di-Fium'Orbu

"De telles pratiques lâches et criminelles portent gravement atteinte à la démocratie et à la liberté. Cet élu apprécié de tous pour sa gentillesse et sa disponibilité a récemment annoncé par voie de presse sa volonté de ne pas se représenter pour un nouveau mandat municipal, faisant cesser bon nombre de rumeurs malsaines qui couraient sur sa vie privée. Per Prunelli condamne fermement cet acte malveillant et constate, à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres communes, que les pressions semi-mafieuses sont loin d'être révolues sur l'île.

Per Prunelli apporte un soutien plein et entier à Louis Santoni ainsi qu'à toute sa famille."