La ville de Bastia lance son "plan canicule"

Ce plan propose aux habitants de Bastia de plus de 65 ans un accompagnement lors des périodes de fortes chaleurs. Le suivi est effectué par les services de la mairie par le biais d'appels téléphoniques et de visites régulières chez les personnes suivies.Ce plan vise donc à rendre service aux personnes de plus de 65 ans, mais également à celles âgées entre 60 et 65 ans reconnues comme inaptes au travail. Les personnes en situation de handicap peuvent également en bénéficier. Pour identifier les personnes fragiles, la municipalité recourt à un recensement via les réseaux sociaux, des appels au téléphone ou encore des formulaires en ligne.En cas d’alerte canicule déclenchée par la Préfecture, les agents du CCAS pourront s’assurer régulièrement que les personnes recensées soient en sécurité, leur prodiguer les conseils nécessaires et le cas échéant leur apporter des soins ou des biens de première nécessité. En 2021 65 personnes se sont inscrites pour recevoir un suivi en cas de fortes chaleurs.Afin de s’inscrire au recensement, les usagers peuvent contacter le CCAS au 04 95 55 96 45 ou bien télécharger le formulaire sur le site de la Ville : https://www.bastia. corsica/demarches/social-ccas/ plan-canicule-inscription