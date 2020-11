La ville de Bastia entame l'acquisition du "Cézanne"

Le "Cézanne" sera-t-il terminé un de ces jours ? C'est la question que se posaient tous les Bastiais. Le conseil municipal de Bastia a mis un terme à ces interrogations en validant ce vendredi 6 novembre, les premières démarches pour l'acquisition de l'ensemble immobilier innachevé depuis les années 90.

Prochainement, la ville sollicitera donc l’Office foncier de la Corse afin de racheter le bien à SCI Recipellu Novu et effectuera également une étude pour connaitre l'état exact du bien.



Cet ensemble immobilier de 14 000 m2 est composé de 153 logements, 5 commerces et 12 locaux à usage de bureaux. A la limite du centre de Bastia, le Cézanne s'intégrera pleinement dans le plan "cœur de ville" qui vise à redynamiser le centre-ville. "Ce projet s’inscrit dans une vision globale de la ville qui comprend l'îlot de La Poste, la rénovation du quartier de la gare, la rue du Chanoine-Letteron et le Puntetu", explique la première adjointe au maire Emmanuelle de Gentili.



Des logements sociaux principalement



"Une cinquantaine de logements n'ont jamais été achevés, pourtant la ville a un défaut assez important de logements sociaux de qualité en centre ville", explique Pierre Savelli, le maire de Bastia qui depuis son premier mandat met un point d'honneur à la mixité sociale dans le centre ville.

Sur ce plan, le projet Cézanne prévoit la création d’une large majorité de logements locatifs sociaux en partenariat avec plusieurs bailleurs sociaux comme Irélia, Logirem ou encore avec l'Office public de l'habitat Corse. "A Bastia, il y a une pénurie de logement de type T2 pour les jeunes et les foyers monoparentaux donc on peut réfléchir et imaginer en construire ici", affirme la première adjointe.



Pour rajouter de la mixité sociale, il devrait y avoir également des logements en primo-accession. "Beaucoup de personnes ont quitté la ville durant les dernières années et aujourd'hui le sentiment est inversé mais les logements sont rares. Ce projet sera donc en phase avec la politique de la ville.", poursuit-elle.



Prochainement, une étude, qui durera entre 4 et 6 mois, déterminera le cadre juridique de la propriété du bâtiment et vérifiera la structure de celui-ci pour estimer les travaux nécessaires à sa remise en état.

Une étude sociale pour connaitre la situation des locataires actuels sera également réalisée. Toutefois, le maire de la ville assure que "les habitants les lieux ne seront pas délogés".