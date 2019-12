La tempête en Haute-Corse : 27 personnes mises en sécurité. Vigilance orange maintenue

Les services de secours sont intervenus à 165 reprises depuis le début de l’épisode et 27 personnes ont été mises en sécurité à la suite de la montée des eaux ou à des chutes d’arbre en début de matinée.

Près de 81 sapeurs-pompiers, 40 gendarmes et 16 policiers sont mobilisés sur le terrain et le Centre opérationnel départemental est activé pour coordonner les opérations.

Ce dimanche soir, le vent même s'il a baissé d'un cran est encore violent avec des rafales de 140 à 170 km/h sur le Cap Corse, 140 km/h en Balagne et sur les hauteurs et 100 à 110 km/h sur le littoral plus au sud.





État du réseau routier

Plusieurs routes ont été fermées à la circulation ce dimanche.

C'est le cas de la RD 69 au col col de Verde, la RD 84 à Vergio, la RD 237 la Route de la mer , la RD 142 à Canale di Verde et la RD 64, route supérieure de Cardo