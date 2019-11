La semaine météo en Corse : On n’est pas prêts de ranger les parapluies !

Après une nuit pluvieuse, le ciel sera variable, avec quelques averses encore en matinée sur la Balagne puis de belles éclaircies se développeront prés des côtes alors que le ciel restera bien sombre dans l’intérieur de l’île. Le vent de Nord-Est sera modéré de la pointe du Cap Corse à la Balagne 30 à 40 km/h. Il faiblira en début d’après midi. Ailleurs vent plutôt faible de secteur Nord-Ouest dominant. Les températures maximales avoisineront 15 à 18 degrés en plaine et bord de mer, 10 à 14 degrés dans les villages de l’intérieur.



Mardi 26 novembre

A l’aube, les thermomètres afficheront 4 à 7 degrés dans le centre, 9 à 12 près des côtes. La journée s’annonce bien ensoleillée avec un vent de Sud-Ouest fort aux extrémités de l’île, modéré en Balagne. Les températures maximales seront sans grand changement : 15 à 18 degrés en plaine, 10 à 14 degrés sur le relief.





Mercredi 27 novembre

Une nouvelle perturbation intéressera notre région donnant un temps gris avec des pluies en début de journée. Une amélioration se dessinera en fin de matinée. Vent faible en 1ère partie de journée puis après le passage de la perturbation, établissement d’un bon Libeccio. Il soufflera assez fort à fort aux extrémités de l’île et en Balagne avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h. Températures maximales sans changement.





Jeudi 28 et vendredi 29 novembre

Alternance d’éclaircies et de passages nuageux générant des averses. Persistance du Libeccio, assez fort à fort, sur toute la partie occidentale de la Corse. Températures maximales en légère baisse: entre 14 et 17 degrés près des cotes, 8 à 14 degrés dans le centre.





Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre

Temps instable avec risque de pluie ou d'averses. Vent d’ouest assez fort aux extrémités de l’île samedi puis de secteur Est modéré dimanche. Températures maximales en baisse : comprises entre 13 et 17 degrés, et 6 degrés sur le relief.





Semaine du lundi 2 au dimanche 8 décembre

Après un début de semaine légèrement en dessous des normales de saison, les températures devraient ensuite remonter pour repasser au-dessus des normales en fin de semaine.