La semaine du handicap en Corse revient pour sa quatrième édition

Les bénévoles de l’association sont à pied d’œuvre toute l’année afin d’aider un maximum de personnes en situation de handicap à travers divers projets et actions.Wandis, éducateur spécialisé et faisant partie des fondateurs de Tous Pour Chacun, explique les raisons qui l’ont poussé à créer l’association en 2018 : « de par mon travail, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient isolées du fait de leur handicap ou différence, qu’elles se levaient chaque matin sans avoir de but, se sentaient stigmatisées notamment avec la difficulté du regard des autres, avaient subi des discriminations durant leur scolarité ». De ce constat est né le projet d’une association où les acteurs, les penseurs et meneurs de projets seraient des personnes en situation de handicap. Et cela fait quatre ans et demi que ça fonctionne. Vingt personnes handicapées font d'ailleurs partie du conseil d'administration de Tous Pour Chacun.