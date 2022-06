La saison des randonnées en montagne débute en Corse : comment éviter les accidents ?

Une randonnée dans les montagnes corses peut être formidable mais parfois elle peut aussi tourner au drame. Pour éviter de faire appel aux pompiers ou aux hommes du PGHM de Corse, notamment sur le GR20, qui est plus particulièrement fréquenté dès les premiers beaux jours, Marie Sachot, commandante du peloton, conseille tout d’abord de s’informer de la météo du jour via plusieurs sites spécialisés. Elle recommande entre autres Météo France ou Météo Ciel car le temps au cœur des montagnes corses peut être, on le sait bien, très changeant. "Il faut toujours avoir de quoi se couvrir parce qu'on a régulièrement des gens en hypothermie en plein été car en montagne les températures varient très vite", souligne Marie Sachot.Pour la cheffe d'escadron, il faut également "bien se renseigner sur l'itinéraire" que l'on va emprunter pour éviter de se perdre, qu'il soit adapté au niveau physique, au temps et à la distance que le promeneur veut parcourir. Surtout, une randonnée doit débuter tôt le matin au maximum à 14 heures si elle est courte :"à 15 heures ne partez pas faire une marche, c'est beaucoup trop tard et vous risqueriez de vous retrouver piégés par la nuit", poursuit-elle.Avant d'y aller, elle conseille, aussi, de prévenir un tiers sur l'heure de départ, le lieu de randonnée ainsi que l'heure approximative de fin puisque souvent, le réseau téléphonique n'est pas bon, voire inexistant, en montagne.Au niveau des équipements, certains randonneurs font encore l'erreur de se balader en basket de ville. "Il faut à minima des chaussures de trail, au mieux des chaussures de randonnée. Les Stan Smith en montagne sont à proscrire car elles ne tiennent pas la cheville et glissent. Malheureusement, lors de nos interventions on en voit encore", assure-t-elle. Pour lutter contre les insolations ou l'hypothermie, la cheffe d'escadron en appelle au bon sens des randonneurs et leur recommande de posséder l’équipement adéquat. Elle conseille également de prévoir de quoi bien s'hydrater et de la nourriture pour éviter les coups de "pompe."S'il vous manque des informations sur la situation des sommets insulaires, le PGHM, via sa page Facebook, peut répondre à vos interrogations. "Il y a, aussi, notre numéro*. Que les gens n'hésitent pas à nous contacter. Ou bien encore à solliciter les professionnels de la montagne : il y a d'excellents guides qui sillonnent les sommets corses toute l'année".--* 04 95 24 24 00