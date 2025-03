La réserve de l'AS Porto-Vecchio, déjà sacrée championne de Corse, jouera en R3 la saison prochaine

Le bilan est éloquent pour l'équipe entraînée par José Tafani, et ce, avant même que le championnat de Régional 4 ne tire sa révérence, avec douze succès, en treize rencontres, pour une unique défaite sur le terrain d'Albertacce au Niolu, 37 buts inscrits pour seulement 12 encaissés. Un parcours de champion au sein de la plus petite catégorie du football insulaire. Coup d'essai et donc coup de maître pour la réserve de l'ASPV qui entrait pour la première fois en compétition.

Une belle histoire sur laquelle est revenu le coach José Tafani.

" Au départ, quand nous avons mis en route la réserve, nous n'avions pas un objectif sportif précis, si ce n'est celui de faire jouer les jeunes de Porto-Vecchio avec ce souci de ne pas les voir arrêter le football ou bien s'en aller dans un autre club".

Pourtant, la bande de copains allait rapidement prendre ses marques et réussir une belle entame de championnat. "Après les trois premières journées de championnat, nous avons enchaîné trois succès et on a commencé à se dire que peut-être on pourrait jouer quelque chose sans avoir vraiment de repères et puis ensuite les bons résultats se sont enchaînés. À la fin des matchs allers, nous étions, déjà, en tête et là on s'est dit que l'on pouvait vraiment regarder vers le niveau supérieur et penser au titre" poursuit José Tafani.





Les Moustiques dans une dynamique positive ont, de plus, réalisé un bon parcours en Challenge Stra, éliminé par la réserve de l'USCC au stade des 8es de finale. Un match important pour José Tafani. " On a rencontré une belle réserve de l'USCC, qui joue le haut du tableau en R2, et cela nous a permis de nous étalonner par rapport à une équipe de niveau supérieur. Cela a été quelque chose de très positif, même si nous avons été battus."

Une saison d'ores et déjà aboutie qui repose sur un groupe soudé: "C'est la force de l'équipe, une bande copains qui fait preuve de beaucoup de solidarité. Sa force réside, aussi, dans sa faculté à ne rien lâcher ce qui nous a permis d'inverser le sort d'une rencontre parfois dans les toutes dernières minutes" conclut José Tafani.

Une belle récompense pour l'ASPV qui n'avait plus conquis de titre chez les "grands" depuis de longues saisons.