La production des Eaux d'Orezza stoppée par une grève du personnel

La production des Eaux d'Orezza est perturbée depuis ce mardi 19 janvier. Les 33 salariés de la structure, à l'exception d'une ou deux personnes, ont entamé une grève à durée indéterminée, pour exprimer leurs inquiétudes quant au devenir de l'usine et protester contre le possible licenciement du directeur d'exploitation. "Tous les personnels, même non syndiqués, sont impliqués dans cette protestation - indique Jean Brignole secrétaire générale du STC, syndicat qui a lancé l'appel à la grève pour que la voix des salariés soit entendue avant que le contrat de DSP de la concession des eaux d'Orezza arrive à échéance le 23 février prochain.



Si aujourd'hui c'est la société SNEEMO, dirigée par Marie-Laurence Mora, qui a la concession de l'usine, l'exploitation appartient à la Collectivité de Corse.

La SNEEMO voudrait négocier un nouveau contrat de 4 ans avec la CdC, mais les personnels dénoncent des relations entre la direction et les employés difficiles et "tenir 4 ans dans ces conditions peut être très long" affirme le syndicaliste qui pointe le doigt contre la procédure de licenciement lancée à l'encontre de l'actuel directeur de la structure qui a été convoqué dans le bureau de la PDG ce 18 janvier pour un entretien préalable.

"Un indicateur préoccupant de la gestion du personnel qui travaille dans l'usine" estiment les personnels.



Si au terme du premier jour d'arrêt les grévistes ont obtenu la tenue d'une réunion tripartite entre la CdC, la direction de la SNEEMO et les personnels qui aura lieu lundi 25 janvier à Bastia, les salariés ont décidé de poursuivre la grève pour protester contre la mesure de licenciement de leur directeur, jugée abusive et injustifiée,.