La première "super lune" de l'année éclaire le ciel corse ce soir

C'est un événement non événement mais à CNI on aime le célébrer et on partage donc avec vous ce beau cliché de la super lune de soir, photographiée par Chantal Portaz . Une « pleine lune de ver » qui amène avec elle le printemps.

Levez donc les yeux au ciel ce soir (même si la météo n'est pas clémente ce soir en Corse) et le disque lunaire apparaîtra un peu plus gros et brillant qu'à l'ordinaire. En principe il devrait être environ 7% plus grand et 30% plus lumineux que lors d'une pleine Lune classique. Pour entrer dans la catégorie "super-Lune", elle doit être à la fois dans sa phase pleine et à son périgée, c’est-à-dire au moment où elle passe au plus près de la terre.



On attend vos photos !