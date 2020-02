La première Super Lune de l'année

La Super Lune des Neiges a été, ainsi, désignée par la Nasa.

On parle de Super Lune lorsque la pleine Lune arrive alors que la Lune est au plus proche de la Terre, soit à son périgée comme ce dimanche soir au-dessus de Bastia.



Elle était à ce moment là à un peu plus de 360 000 kilomètres de la Terre. Un phénomène où la Lune apparaît 14% plus grosse et 30% plus brillante qu'à l'accoutumée...