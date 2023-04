La pointe du Cap Corse passée au peigne fin par Protection marine Capi Corsu

Jean-François Raffaëlli et les membres du collectif qu'il a fondé à la pointe du Cap Corse ont tenu parole.

Le 23 avril dernier, ils étaient sur le terrain pour essayer de rendre au site sa beauté originelle.

"La quinzaine de présents parmi lesquels beaucoup de femmes a énormément "travaillé" et eu la satisfaction du "devoir" accompli et accessoirement d'avoir rendu un minuscule bout de côte plus propre et accueillant" soulignait-il après coup "pour combien de temps ?"





"Nous nous sommes "attaqués" à tous les déchets mais aussi aux plus petits, proches des microplastiques. Mais on doit à la vérité de dire qu'une partie des très gros déchets avait été enlevée spontanément par des anonymes et ramassée par un véhicule de la mairie de Centuri" soulignait le fondateur de PMCC.



Qu'avaient-ils ramassés ces anonymes ?

Comme toujours, c'est la même triste habitude de voir les mêmes déchets qui a dominait en découvrant la "récolte" des anonymes : chaussures, sacs, bouts de plastiques, bouchons, bouteilles, bidons, etc., mais un seul biomédia !