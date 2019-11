“La plupart des cancers seraient liés à l'environnement” : Dominique Belpomme à Bastia ce weekend

Cet éminent professeur abordera les terribles maladies que sont cancers, diabète, autisme, Alzheimer… « On détruit notre pauvre planète et il y a un retentissement au niveau de la santé. Je viens diffuser ce message de santé avec des maladies émergentes liées à la pollution que nous générons. Les maladies comme cancers, obésité, diabète sont émergentes, explosent. L’autisme qui était une maladie rare voilà quelques années, lui aussi grimpe. Idem pour Alzheimer. Ce sont des fléaux extrêmement difficiles à traiter. Il faut se tourner vers la prévention. Elle existe certes mais de façon modeste et pas adaptée à ce qui se passe aujourd’hui dans le monde. Le fond du problème c’est qu’il y a une sorte de dénégation de la part des médecins et surtout des responsables politiques à affronter le problème de face. On est face à des causes environnementales. Le danger vient aussi des champs et des ondes électromagnétiques générés par les portables, la wifi, tous ces objets dont on se sert au quotidien …» Le professeur s’est longuement entretenu avec CNI sur ces dangers dus à l’homme…