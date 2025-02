La plateforme corse Stella Mare valorise l’huître plate européenne au salon de l’Agriculture

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture, qui se tient à Paris du 22 février au 2 mars, la plateforme Stella Mare de l’Université de Corse va présenter ses avancées en aquaculture durable aux plus de 600 000 visiteurs attendus toute la semaine, et notamment ses travaux de réintroduction de l’huître plate européenne dans le bassin méditerranéen. “Nous avons commencé à étudier l’huître plate en 2013”, explique Pierre-Mathieu Nicolai, directeur de l'UAR Stella Mare. “Durant l’Antiquité, cette huître était exploitée par les Romains dans l’étang de Diana. Le circuit économique a perduré jusqu’au XVIIIe siècle, avec des exportations vers Gênes, Florence et Rome. Elle a ensuite presque disparu, et a été remplacée dans les exploitations par des huîtres creuses venues du Portugal et du Japon.”



Ce n’est que des années plus tard que Stella Mare commence à s’intéresser à l’huître plate, après une demande de la part d’ostréiculteurs. “Les ostréiculteurs de l’étang de Diana nous ont demandé de travailler sur la reproduction de l’huître plate, car elle génère un marché économique intéressant”, précise Pierre-Mathieu Nicolai. “Nous avons travaillé dans nos laboratoires pour maîtriser le processus de reproduction, et nous sommes allés régulièrement à l’étang de Diana pour y déposer les naissains, afin que les huîtres grandissent dans l’étang.” Au total, ce sont plusieurs millions d’huîtres qui se sont développées dans l’étang, et qui ont ensuite été commercialisées sous l’appellation Romana di Diana, en référence aux Romains qui les cultivaient durant l’Antiquité.