La photo du jour : le lac de Scapuccioli

Charles Monti le Samedi 20 Juin 2020 à 07:27

La Corse, ce n'est pas seulement le ciel et la mer. C'est aussi une montagne dans la… mer. Avec ses mille et une beautés comme le lac de Scapuccioli, situé dans le massif du Rotondo. Photographié par Marc- Antoine Giovannai, on le découvre, ici, magnifique depuis la Maniccia.

Si vous aussi, comme lui, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales