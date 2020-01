La photo du jour : le calme et la beauté de la baie de Cupabia

Charles Monti le Vendredi 10 Janvier 2020 à 06:34

La baie de Cupabia, située entre Ajaccio et Propriano - plus près de Serra-di-Ferro que de la commune de Coti-Chiavari sur le territoire de laquelle elle est située, est plus belle encore lorsque elle est déserte comme à cette période de l'année.

