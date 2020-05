La photo du jour : en kayak dans les parages des Sanguinaires

Charles Monti le Dimanche 24 Mai 2020 à 07:25

Et si on prenait la mer à bord du Kayak de Pascal Ledervouet ? On pourrait découvrir, comme il l'a fait, les Sanguinaires de merveilleuse façon, non ?

Si vous aussi, comme lui, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

