La photo du jour : C’est le moment de ramasser les châtaignes...

Maria Bettina Colonna le Mardi 5 Novembre 2019 à 06:31

La châtaigne est dégustée sous toutes les formes en Corse : en pain, en gâteau, au feu de bois ...Et en plus elle est très savoureuse. Ramasser les fruits de l’arbre à pain a été pour des générations des corses un plaisir bucolique et familial, comme le témoigne, grâce à cette photo, Florence Geronimi.

Si comme elle vous avez des belles image... envoyezles à corsenetinfos@gmail.com

