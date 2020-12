C'est sous le mythique marché couvert du l'Isula, bâti en 1844 qu'a été inauguré hier soir à 18h30 la toute nouvelle marketplace « Compru in Lisula Balagna », un projet initié par la Ville de l'IIle-Rousse qui a été développé avec le concours précieux de la Communauté de Communes Lisula - Balagna.Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur et en limitant le nombre d'invités, le Maire di l'Isula Rossa , Angèle Bastiani, le Président de la Communauté de Communes Lionel Mortini, le Président de l’association Cumpremu Quì – Lisula Balagna Pierre-Louis Pastorino et le représentant de la sous-préfecture Frédéric Guglielmi, étaient donc réunis réunis autour d’un grand écran où le site a été officiellement lancé.Tour à tour, tous se sont tour félicités de la qualité de l’outil proposé et de la rapidité avec laquelle il a été mis en place.« Cette plateforme a été développée en un temps record grâce au travail sans relâche de nos agents et de nos prestataires, qui tenaient à ce qu’elle soit disponible pour les fêtes de Noël, et à ce titre je tiens à les en remercier, au nom de tous. », précisait Angèle Bastiani.Lionel Mortini se réjouissait pour sa part d’une telle démarche « dans cette ville de L’Île-Rousse à l’âme commerçante ».En effet, c’est en moins d’un mois que cet outil a vu le jour. Et il ne s’agit pas simplement d’un site léché, mais aussi d’un catalogue très complet, comportant à ce jour plus d’un millier de références, allant de la maroquinerie au coffret de chocolats, en passant par les jouets pour enfants ou les paniers garnis.Cet effort, unique en France, est particulièrement remarquable. En effet jusqu’à la fin des fêtes de Noël, les colis seront livrés gratuitement en véhicule électrique par des agents volontaires de la Communauté de Communes et de la Mairie de L’Île Rousse, de Pietralba à Pioggiola en passant par Pigna ou Palasca.En 48h maximum, comme cela a été évoqué lors de la dernière réunion du Conseil Communautaire, chaque habitant pourra recevoir à son domicile toutes ses commandes. S’il est absent, c’est la mairie la plus proche qui fera office de point relais. Et ce n’est pas tout : grâce à un partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse, la Communauté de Communes offre les 1000 premières livraisons en train sur 11 gares de Corse, d’Ajaccio à Bastia, en passant par Corte ou Ponte Leccia. Tout a été fait pour optimiser le confort de commande et multiplier les achats.Cette marketplace va donc dans le sens d’une vraie politique de circuits courts et de soutien au commerce local. Il s’agissait également d’un engagement de campagne de la nouvelle municipalité, dûment tenu. Les commerçants ne boudent pas leur satisfaction et les acheteurs n’ont plus qu’à gâter leurs proches.Pour visiter la marketplace: https://compruinlisulabalagna.com