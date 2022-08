La nouvelle application mobile de Corsica Ferries

La compagnie poursuit sa digitalisation et améliore sa relation client avec la nouvelle version de son application mobile disponible sur iPhone et Androïd. Véritable compagnon de voyage, elle affiche le flashcode de la traversée à venir ce qui simplifie considérablement la procédure d’embarquement et évite l’impression papier du titre de transport.Elle permet également de gérer ses réservations, accéder aux avantages du Corsica Club et consulter l’ensemble des services de la compagnie, depuis son smartphone. L’innovation majeure de cette application mobile est l’activation de notifications qui informent en temps réel de la situation du voyage ou de l’ouverture de l’enregistrement en ligne.