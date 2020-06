La météo du mercredii 17 juin 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 17 Juin 2020 à 07:04

De belles éclaircies en début de journée puis le temps deviendra vite orageux, dès la fin de la matinée dans le Nebbiu, le Cortenais, la Cinarca, le Fium'Orbu et l’Alta-Rocca avec des averses. Le vent de Sud-Ouest soufflera entre 40 et 70 km/h du Cap à la Balagne et dans l’extrême sud entre Porto Vecchio et Bonifacio. Maximales en légère baisse : 17 à 24 degrés.

