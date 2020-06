La météo du mardi 30 juin 2020 en Corse

MV le Mardi 30 Juin 2020 à 07:38

Le temps sera bien ensoleillé malgré les quelques cumulus qui pourront chapeauter les sommets. Un vent de secteur Sud-Ouest sera modéré à assez fort de la Balagne au Cap Corse et dans l’extrême sud entre Porto Vecchio et Bonifacio : 30 à 50 km/h

Les températures maximales seront au-dessus des normales de saison, comprises entre 27 et 29 dg en bord de mer et 30 à 31 dans l’intérieur.

La température de l’eau de mer atteindra 23 dg.



