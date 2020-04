La météo du mardi 21 avril 2020 en Corse

Charles Monti le Mardi 21 Avril 2020 à 07:19

Au petit jour, les températures minimales oscilleront entre 7 et 13 degrés du centre vers le bord de mer. Le temps sera couvert avec des pluies éparses et une limite pluie-neige vers 2 600 mètres. Le vent de Nord-Est soufflera encore assez fort sur tout le nord de l’île 30 à 40 km/h avec des rafales atteignant 55 à 60 km/h. Vent modéré du coté de Porto Vecchio 20 à 40 km/h, plutôt faible ailleurs. Les températures maximales 11 à 15 degrés du centre vers les côtes mais jusqu’à 18 degrés entre Ajaccio et Bonifacio.

