La météo du mardi 19 mai 2020 en Corse

Charles Monti le Mardi 19 Mai 2020 à 07:05

A l’aube les températures oscilleront entre 13 et 15 degrés près des côtes et de 9 à 11 degrés dans le centre. Le ciel sera nuageux à très nuageux avec des orages accompagnés d’averses en toutes régions. Une amélioration se dessinera dans l’après midi. En fin de matinée, le vent d'Est soufflera assez fort dans le Cap Corse, en Balagne et sur tout le nord de l’île en général, 30 à 50 km/h. Il faiblira l’après midi. Températures maximales 15 à 21 degrés.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

