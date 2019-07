La météo du mardi 16 Juillet 2019 en Corse

Rédigé par La rédaction le Mardi 16 Juillet 2019 à 06:00

Ce mardi 16 juillet, le soleil fera son retour en Corse après les orages de ce lundi.

Au petit jour, les températures seront «fraîches» : 20 à 21degrés en bord de mer, 14 à 19 dans le centre.

La journée sera bien ensoleillée avec quand même quelques cumulus en montagne dans l’après midi.

Le vent de Nord à Nord-Est sera modéré de la Balagne à Aleria en passant par la pointe du Cap et Bastia.

Les maximales gagneront quelques degrés pour atteindre : de 25 à 30 degrés



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

